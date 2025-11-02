Дефіцит продуктів у Львівській області впливає на продовольчу ситуацію регіону, провокуючи зниження доступності окремих товарів для населення.

Дефіцит продуктів у Львівській області став помітним на тлі скорочення постачань і зменшення виробництва окремих категорій продовольства, повідомляє Politeka.

В Україні продовжують фіксувати підвищення вартості свинини, і головною причиною цього стало скорочення поголів’я тварин та обмежена пропозиція на ринку.

Експерти вказують, що дефіцит продуктів у Львівській області лише підсилює загальноукраїнську тенденцію до зростання цінників.

З початку 2025 року вартість свинини піднялася на 34%, а якщо порівнювати з минулим роком, то вартість зросла на 60%. Такий показник пояснюється браком свиней у господарствах, особливо приватних. Узимку кількість тварин зменшилася до 4,5 мільйона, що призвело до нестачі продукції на прилавках і подальшого підвищення закупівельних цін.

У вересні цінник на свинину беконних порід у живій вазі коливався від 98 до 100 гривень за кілограм залежно від регіону.

За словами аналітика УКАБ Максима Гопки, цей дефіцит продуктів у Львівській області та інших регіонах стимулював імпорт. Лише у серпні 2025 року до країни завезли 4,6 тисячі тонн м’яса, що майже наполовину більше, ніж у липні.

Усього за вісім 8 імпорт склав 14,9 тисячі тонн, що у 7,8 раза перевищує минулорічні показники. Це найбільший обсяг ввезення з 2022 року. Експерти очікують, що до кінця 2025 року ця цифра перевищить 25 тисяч тонн.

Основна частина поставок припаде на осінь і початок зими, коли внутрішня нестача сягне піку. Аналітики також звертають увагу, що зниження вартості живця у країнах ЄС робить європейський ринок привабливим для закупівель.

