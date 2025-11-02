Дефицит продуктов во Львовской области влияет на продовольственную ситуацию в регионе, провоцируя снижение доступности отдельных товаров для населения.

Дефицит продуктов во Львовской области стал заметен на фоне сокращения поставок и уменьшения производства отдельных категорий продовольствия, сообщает Politeka.

В Украине продолжают фиксировать повышение стоимости свинины, и главной причиной стало сокращение поголовья животных и ограниченное предложение на рынке.

Эксперты указывают, что дефицит продуктов во Львовской области только усиливает общеукраинскую тенденцию роста ценников.

С начала 2025 г. стоимость свинины поднялась на 34%, а если сравнивать с прошлым годом, то стоимость выросла на 60%. Такой показатель объясняется нехваткой свиней в хозяйствах, особенно частных. Зимой количество животных уменьшилось до 4,5 миллиона, что привело к нехватке продукции на прилавках и дальнейшему повышению закупочных цен.

В сентябре ценник свинины беконных пород в живом весе колебался от 98 до 100 гривен за килограмм в зависимости от региона.

По словам аналитика УКАБ Максима Гопко, этот дефицит продуктов во Львовской области и других регионах стимулировал импорт. Только в августе 2025 года в страну завезли 4,6 тысяч тонн мяса, что почти наполовину больше, чем в июле.

Всего за восемь 8 импорт составил 14,9 тысяч тонн, что в 7,8 раза превышает прошлогодние показатели. Это самый большой объем ввоза с 2022 года. Эксперты ожидают, что к концу 2025 года эта цифра превысит 25 тысяч тонн.

Основная часть поставок придется на осень и начало зимы, когда внутренний недостаток достигнет пика. Аналитики также обращают внимание на то, что снижение стоимости живца в странах ЕС делает европейский рынок привлекательным для закупок.

