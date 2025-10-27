Обмеження руху транспорту у Львові запроваджують із 27 жовтня через ремонт залізничного переїзду на вулиці Пластовій, повідомляє Politeka.

Роботи охоплюють колію та проїжджу частину, їх планують завершити протягом тижня. За словами директорки департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Оксани Пригоди, ремонт виконуватимуть у посиленому режимі, за потреби навіть у нічний час, щоб максимально швидко відновити рух. Виконання робіт припадає на шкільні канікули, коли інтенсивність приватного транспорту у місті зменшена, що дозволить мінімізувати незручності для водіїв.

Під час перекриття організовано об’їзд легкових автомобілів через вулиці Польова — Старознесенська — Богданівська в обох напрямках. Для вантажного транспорту висотою понад 2,3 метра рух через Старознесенську заборонений, тож великогабаритні машини мають користуватися кільцевою дорогою, щоб оминати закриту ділянку.

Маршрут міського автобуса № 19, що сполучає вул. Щурата та вул. Антонича, курсуватиме з “розривом руху”: транспорт їздитиме від кінцевих зупинок до перетину вулиць Богданівська-Пластова і назад. Аналогічно змінено рух автобусних маршрутів № 39, сполученням вул. Грінченка — Кривчиці, та № 39А, що курсує від пл. Галицька до Кривчиць, — вони будуть продовжені до перетину вул. Богданівська-Пластова, щоб забезпечити доступ пасажирів до зупинок поблизу ремонтної ділянки.

Отже, обмеження руху транспорту у Львові передбачає тимчасову зміну маршрутів та організацію об’їздів, що дозволяє підтримати безпечний та зручний рух автомобілів і громадського транспорту під час проведення ремонтних робіт.

Джерело: wz.lviv.u

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни