Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області реалізується благодійним фондом «Карітас Львів УГКЦ», повідомляє Politeka.

На базі Центру життєстійкості «Сильні разом» діє соціальна послуга, спрямована на розвиток і формування навичок відновлення внутрішніх ресурсів громадян. Життєстійкість розглядається як уміння долати складні обставини, відновлюватися після пережитого стресу та ефективно адаптуватися до нових соціально-психологічних викликів.

До складу команди центру входять соціальний менеджер, фахівець із соціальної роботи та практичний психолог. Ці спеціалісти проводять тренінги, освітні заняття, групи взаємодопомоги, а також здійснюють індивідуальні консультації для людей різного віку та професій.

Основні напрями діяльності охоплюють опрацювання індивідуальних запитів, організацію сімейних зустрічей, проведення групових занять, а також психоосвіту для працівників соціальної, медичної, освітньої сфер і представників громадських чи релігійних структур.

Програми центру охоплюють теми управління стресом, подолання тривожності, зміцнення впевненості, підтримку родин у кризових ситуаціях, роботу з переживанням втрат, а також участь у групах взаємопідтримки, які допомагають знаходити рішення життєвих труднощів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області здійснюється за сприяння Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Діяльність центру «Сильні разом» має на меті не лише надати підтримку людям у складний період, а й навчити їх зберігати психологічну рівновагу, формуючи навички самостійного подолання майбутніх викликів.

