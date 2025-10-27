Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области осуществляется при содействии Министерства социальной политики Украины и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области реализуется благотворительным фондом "Каритас Львов УГКЦ", сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет официальный ресурс организации.

На базе Центра жизнестойкости "Сильные вместе" действует социальная услуга, направленная на развитие и формирование навыков восстановления внутренних ресурсов граждан. Жизнестойкость рассматривается как умение преодолевать сложные обстоятельства, восстанавливаться после пережитого стресса и эффективно адаптироваться к новым социально-психологическим вызовам.

В состав команды центра входят социальный менеджер, специалист по социальной работе и практический психолог. Эти специалисты проводят тренинги, образовательные занятия, группы взаимопомощи, а также осуществляют индивидуальные консультации для людей всех возрастов и профессий.

Основные направления деятельности охватывают проработку индивидуальных запросов, организацию семейных встреч, проведение групповых занятий, а также психообразование для работников социальной, медицинской, образовательной сфер и представителей общественных или религиозных структур.

Программы центра включают в себя темы управления стрессом, преодоление тревожности, укрепление уверенности, поддержку семей в кризисных ситуациях, работу с переживанием потерь, а также участие в группах взаимоподдержки, которые помогают находить решение жизненных трудностей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области осуществляется при содействии Министерства социальной политики Украины и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Цель Центра «Сильные вместе» - не только оказать поддержку людям в сложный период, но и научить их сохранять психологическое равновесие, формируя навыки самостоятельного преодоления будущих вызовов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили