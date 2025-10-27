Ограничение движения транспорта во Львове вводится с 27 октября из-за ремонта железнодорожного переезда на улице Пластовой, сообщает Politeka.

Работы охватывают путь и проезжую часть, их планируют завершить в течение недели. По словам директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Оксаны Приключения, ремонт будут выполняться в усиленном режиме, при необходимости даже в ночное время, чтобы максимально быстро возобновить движение. Выполнение работ приходится на школьные каникулы, когда интенсивность частного транспорта в городе была уменьшена, что позволит минимизировать неудобства для водителей.

Во время перекрытия организован объезд легковых автомобилей через улицы Полевая – Старознесенская – Богдановская в обоих направлениях. Для грузового транспорта высотой более 2,3 метров движение через Старознесенскую запрещено, поэтому крупногабаритные машины должны пользоваться кольцевой дорогой, чтобы обходить закрытый участок.

Маршрут городского автобуса № 19, соединяющего ул. Крысы и ул. Антоныча, будет курсировать с разрывом движения: транспорт будет ездить от конечных остановок до пересечения улиц Богдановская-Пластовая и обратно. Аналогично изменено движение автобусных маршрутов №39, сообщением ул. Гринченко - Кривчицы, и № 39А, курсирующий от пл. Галицкая до Кривчиц, они будут продолжены до пересечения ул. Богдановская-Пластовая, чтобы обеспечить доступ пассажиров к остановкам вблизи ремонтного участка.

Следовательно, ограничение движения транспорта во Львове предусматривает временное изменение маршрутов и организацию объездов, что позволяет поддержать безопасное и удобное движение автомобилей и общественного транспорта во время проведения ремонтных работ.

