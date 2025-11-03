Графік відключення газу в Хмельницькій області з 4 по 7 листопада є плановим заходом.

Графік відключення газу в Хмельницькій області з 4 по 7 листопада передбачає проведення масштабних модернізаційно-ремонтних заходів, передає Politeka.

Таку інформацію надають фахівці Хмельницької філії “Газмережі”.

Під час робіт тимчасово призупинять розподіл газу в окремих районах міста та навколишніх громадах. Такі дії необхідні для забезпечення безпечного і безперебійного постачання у зимовий період.

З 4 по 7 листопада без газопостачання залишаться мешканці Хмельницької міської територіальної громади за адресами: проспект Миру, 85/2 та 85/4, вулиця Панаса Мирного, 6 (котеджі), а також приватний сектор: вулиця Селекційна – 9, 12, 15, 24, 30, 33–36, 41–47, 50, 54–56, 61–62, 67–68, 71, 74–75, 80, 93, 93/1, 95; провулок Селекційний – 5, 10, 14; вулиця Сільськогосподарська – 2, 3/2, 3/3, 4–6, 10, 14, 16, 18/2, 20; вулиця Євгена Плужника – 2–37, 43, 47; вулиця Острозького – 1–21, включно з будинками 10/1А та 18/1.

6 листопада газопостачання буде призупинене у Городоцькій громаді, зокрема в селі Бедриківці та місті Городок (мікрорайон “Дубок”).

Компанія звертає увагу: на час відновлення подачі необхідно забезпечити повний доступ працівникам до приладів для перевірки герметичності системи, що дозволить уникнути аварійних ситуацій і гарантує безпеку споживачів.

Фахівці підкреслюють, що відключення газу є плановим і проводиться для покращення якості послуг. Після завершення робіт постачання буде відновлено у повному обсязі.

Отже, графік відключення газу в Хмельницькій області з 4 по 7 листопада є плановим заходом, спрямованим на забезпечення безпечного та якісного постачання енергії для мешканців міста та навколишніх громад.

