График отключения газа в Хмельницкой области с 3 по 7 ноября является плановым мероприятием.

График отключения газа в Хмельницкой области с 4 по 7 ноября предусматривает проведение масштабных модернизационно ремонтных мероприятий, передает Politeka.

Такую информацию предоставляют специалисты Хмельницкого филиала "Газсети".

В ходе работ временно приостановят распределение газа в отдельных районах города и окружающих общин. Такие действия необходимы для обеспечения безопасной и бесперебойной поставки в зимний период.

С 4 по 7 ноября без газоснабжения останутся жители Хмельницкой городской территориальной громады по адресам: проспект Мира, 85/2 и 85/4, улица Панаса Мирного, 6 (коттеджи), а также частный сектор: улица Селекционная - 9, 12, 15, 24, 34, 33, 3 54–56, 61–62, 67–68, 71, 74–75, 80, 93, 93/1, 95; переулок Селекционный – 5, 10, 14; улица Сельскохозяйственная – 2, 3/2, 3/3, 4–6, 10, 14, 16, 18/2, 20; улица Евгения Плужника – 2–37, 43, 47; улица Острожского – 1–21, включая дома 10/1А и 18/1.

6 ноября газоснабжение будет приостановлено в Городоцкой общине, в частности в селе Бедриковцы и городе Городок (микрорайон "Дубок").

Компания обращает внимание: на момент восстановления подачи необходимо обеспечить полный доступ работникам к приборам для проверки герметичности системы, что позволит избежать аварийных ситуаций и гарантирует безопасность потребителей.

Специалисты подчеркивают, что отключение газа является плановым и производится для улучшения качества услуг. После завершения работ поставки будут возобновлены в полном объеме.

Итак, график отключения газа в Хмельницкой области с 4 по 7 ноября является плановым мероприятием, направленным на обеспечение безопасной и качественной поставки энергии жителям города и окружающих общин.

