Дефіцит олії у Київській області не означає повного зникнення товару, але через менші врожаї та складні умови вирощування її ціна може зрости вже у наступному сезоні.

Дефіцит олії у Київській області цього сезону різко загострився через тривалу посуху на півдні країни, яка серйозно вплинула на аграрну сферу, повідомляє Politeka.

Відсутність опадів, підвищені температури та бойові дії призвели до значних втрат урожаю соняшнику у фермерів Миколаївщини та Херсонщини. Посушлива зима, сухе літо і весна зменшили врожайність, що одразу позначилося на обсягах переробки. У цьому сезоні посіви мають меншу площу та нижчу продуктивність порівняно з минулим роком.

У Херсонській області врожайність скоротилася до 5–6 центнерів на гектар, тоді як торік показник становив близько восьми. Землероби фіксують глибокі тріщини у ґрунтах і пересихання верхнього шару. На Миколаївщині ситуація ще гірша — частина культур не сформувала головок, тому господарства змушені були прибрати посіви та готувати ґрунт під нову пшеницю.

Вплив воєнних дій також суттєвий. Частина земель лишається замінованою, сільгосптехніка пошкоджена, розмінування триває третій рік поспіль, що гальмує повноцінне відновлення виробництва. Попри те, що заводи мають достатні можливості для переробки, нестача сировини ускладнює роботу, а ціни на готову продукцію очікувано зростатимуть.

Сьогодні літр олії коштує від 80 до 90 гривень, і наступного року вартість може сягнути 100 гривень. За словами Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, повного дефіциту продукту не прогнозується, адже країна виробляє більше, ніж споживає. Однак підвищення вартості енергоресурсів, транспортування та валютні коливання вже формують новий рівень цін.

Отже, дефіцит олії у Київській області не означає повного зникнення товару, але через менші врожаї та складні умови вирощування її ціна може зрости вже у наступному сезоні.

Джерело: Подробиці

