Дефицит масла в Киевской области не означает полного исчезновения товара, но из-за меньших урожаев и сложных условий выращивания его цена может вырасти уже в следующем сезоне.

Дефицит масла в Киевской области в этом сезоне резко обострился из-за длительной засухи на юге страны, которое серьезно повлияло на аграрную сферу, сообщает Politeka.

Отсутствие осадков, повышенные температуры и боевые действия привели к значительным потерям урожая подсолнечника у фермеров Николаевщины и Херсонщины. Засушливая зима, сухое лето и весна снизили урожайность, что сразу отразилось на объемах переработки. В этом сезоне посевы имеют меньшую площадь и более низкую производительность по сравнению с прошлым годом.

В Херсонской области урожайность сократилась до 5–6 центнеров на гектар, тогда как в прошлом году показатель составил около восьми. Земледельцы фиксируют глубокие трещины в почвах и пересыхание верхнего слоя. В Николаевской области ситуация еще хуже — часть культур не сформировала головок, поэтому хозяйства вынуждены были убрать посевы и готовить почву под новую пшеницу.

Влияние военных действий также существенно. Часть земель остается заминированной, сельхозтехника повреждена, разминирование длится третий год, что тормозит полноценное возобновление производства. Несмотря на то, что заводы имеют достаточные возможности для переработки, нехватка сырья усложняет работу, а цены на готовую продукцию будут расти.

Сегодня литр масла стоит от 80 до 90 гривен, и в следующем году стоимость может составить 100 гривен. По словам Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, полный дефицит продукта не прогнозируется, ведь страна производит больше, чем потребляет. Однако повышение стоимости энергоресурсов, транспортировка и валютные колебания уже формируют новый уровень цен.

Следовательно, дефицит масла в Киевской области не означает полного исчезновения товара, но из-за меньших урожаев и сложных условий выращивания ее цена может вырасти уже в следующем сезоне.

Источник: Подробности

