Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Київській області видаються у вигляді гарячих обідів.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Київській області можна отримати, якщо українець перебуває у важких життєвих обставинах, повідомляє Politeka.net.

Зокрема, у місті Фастів Благодійний Фонд Святого Мартіна відкрив соціальну їдальню.

У місті продовжує свою діяльність соціальна їдальня, яка надає щоденну підтримку самотнім людям похилого віку, бездомним та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Соціальна їдальня працює шість днів на тиждень — з понеділка по суботу. Видача обідів відбувається з 13:30 до 14:00. Страви готуються за традиційними рецептами української домашньої кухні, тому відвідувачі можуть розраховувати на повноцінний і смачний обід.

Для літніх або немічних людей, які не можуть самостійно прийти до закладу, передбачена можливість доставки їжі додому — волонтери приносять безкоштовні продукти для пенсіонерів у Київській області безпосередньо за адресою проживання.

Особлива увага приділяється святковим періодам. Під час Різдва та Великодня у межах діяльності соціальної їдальні організовуються благодійні акції та євангелізаційні зустрічі на залізничному вокзалі для бездомних і подорожніх. Учасники таких заходів не лише отримують святкову трапезу, але й мають нагоду спільно помолитися, поспілкуватися та відчути атмосферу духовної підтримки.

Щодня соціальна їдальня в Фастові за адресою вул.Зигмунда Козаря, 13 приймає від 50 до 100 відвідувачів, яким безкоштовно надають гарячі обіди. Для забезпечення безперебійної роботи проєкту щоденно залучається команда волонтерів: двоє працюють на кухні, готуючи їжу, а ще двоє — у залі, де подають страви, зустрічають гостей і дбають про чистоту приміщення.

Створення та функціонування соціальної їдальні стало можливим завдяки підтримці міжнародних благодійників і партнерів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де щомісяця обіцяють платити до 34 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області: де відбуватиметься видача допомоги.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Київській області: умови та порядок отримання.