Бесплатные продукты для пенсионеров в Киевской области представляются в виде горячих обедов.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Киевской области можно получить, если украинец находится в тяжелых обстоятельствах, сообщает Politeka.net.

В частности, в городе Фастов Благотворительный Фонд Святого Мартина открыл социальную столовую.

В городе продолжает свою деятельность социальная столовая, которая оказывает ежедневную поддержку одиноким престарелым, бездомным и тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Она работает шесть дней в неделю – с понедельника по субботу. Выдача обедов производится с 13:30 до 14:00. Блюда готовятся по традиционным рецептам украинской домашней кухни, поэтому посетители могут рассчитывать на полноценный и вкусный обед.

Для пожилых или немощных людей, которые не могут самостоятельно прийти в заведение, предусмотрена возможность доставки еды на дом — волонтеры приносят бесплатные продукты для пенсионеров в Киевской области непосредственно по адресу проживания.

Особое внимание уделяется праздничным периодам. Во время Рождества и Пасхи в рамках деятельности социальной столовой организуются благотворительные акции и евангелизации на железнодорожном вокзале для бездомных и путешественников. Участники таких мероприятий не только получают праздничную трапезу, но и могут совместно помолиться, пообщаться и почувствовать атмосферу духовной поддержки.

Ежедневно социальная столовая в Фастове по адресу Зигмунда Козаря, 13 принимает от 50 до 100 посетителей, которым бесплатно предоставляют горячие обеды. Для обеспечения бесперебойной работы проекта ежедневно привлекается команда волонтеров: двое работают на кухне, готовя еду, а еще двое в зале, где подают блюда, встречают гостей и заботятся о чистоте помещения.

Создание и функционирование социальной столовой стало возможным благодаря поддержке международных благотворителей и партнеров.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киевской области: где ежемесячно обещают платить до 34 тысяч.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: где будет проходить выдача помощи.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: условия и порядок получения.