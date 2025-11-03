Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі забезпечує підтримку тих, хто цього потребує найбільше.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається в межах програми «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», повідомляє Politeka.

За інформацією благодійної організації «Карітас», вже розпочато прийом заявок. Ініціатива розрахована на домогосподарства, які після 24 лютого 2022 року зазнали незначних пошкоджень житла під час обстрілів. Координатори радять подавати документи якомога швидше, щоб потрапити до переліку учасників та отримати допомогу.

Участь у програмі доступна мешканцям населених пунктів із відносно стабільною безпековою ситуацією. Важливим критерієм є доходи сім’ї: підтримка надається, якщо середній місячний дохід на одного члена родини не перевищує 6318 гривень або якщо хтось із членів домогосподарства втратив роботу.

Програма не передбачає допомоги тим, хто вже скористався державною чи благодійною фінансовою підтримкою або отримав ремонт житла від інших організацій. Перевагу надають найбільш соціально вразливим категоріям населення — особам з інвалідністю, тяжкохворим громадянам, самотнім пенсіонерам старше 60 років, багатодітним родинам, одиноким матерям, вагітним жінкам та батькам дітей до трьох років.

Оформити заявку можуть власники помешкань із пошкодженими дахами, дверима або вікнами. Для цього потрібно заповнити анкету онлайн. Після реєстрації з кандидатом зв’язується представник програми та пояснює подальші кроки. Додаткові консультації можна отримати за телефонами 0672598040 або 0753558829.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі забезпечує підтримку тих, хто цього потребує найбільше, сприяє соціальному захисту та надає матеріальну допомогу літнім громадянам, допомагаючи їм пережити складні життєві обставини без втрати базових потреб і безпеки.

