Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье предоставляется в рамках программы «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине», сообщает Politeka.

По информации благотворительной организации «Каритас», уже начат прием заявок. Инициатива рассчитана на домохозяйства, которые после 24 февраля 2022 года получили незначительные повреждения жилья во время обстрелов. Координаторы советуют подавать документы как можно скорее, чтобы попасть в список участников и получить помощь.

Участие в программе доступно жителям населенных пунктов с относительно стабильной ситуацией в безопасности. Важным критерием являются доходы семьи: поддержка предоставляется, если средний месячный доход на одного члена семьи не превышает 6318 гривен, или если кто-то из членов домохозяйства потерял работу.

Программа не предусматривает помощи тем, кто уже пользовался государственной или благотворительной финансовой поддержкой или получил ремонт жилья от других организаций. Предпочтение отдают наиболее социально уязвимым категориям населения — лицам с инвалидностью, тяжелобольным гражданам, одиноким пенсионерам старше 60 лет, многодетным семьям, одиноким матерям, беременным женщинам и родителям детей до трех лет.

Оформить заявку могут владельцы квартир с поврежденными крышами, дверями или окнами. Для этого нужно заполнить анкету онлайн. После регистрации с кандидатом связывается представитель программы и объясняет дальнейшие шаги. Дополнительные консультации можно получить по телефонам: 0672598040 или 0753558829.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье обеспечивает поддержку тех, кто в этом нуждается больше всего, способствует социальной защите и оказывает материальную помощь пожилым гражданам, помогая им пережить сложные жизненные обстоятельства без потери базовых потребностей и безопасности.

