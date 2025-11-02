Графік відключення світла на тиждень з 3 по 9 листопада в Полтавській області є важливою частиною планових заходів.

Графік відключення світла на тиждень з 3 по 9 листопада в Полтавській області охопить кілька населених пунктів, де заплановані профілактичні заходи з технічного обслуговування електромереж, повідомляє Politeka.

Відповідну інформацію надали у Скороходівській селищній раді та Чорнухинській територіальній громаді.

3 листопада 2025 року спеціалісти енергетичних структур здійснюватимуть перевірку ліній, огляди обладнання, а також очищення трас. У зазначений день короткочасні перерви електропостачання очікуються в смт Скороходове та прилеглих селах. Перелік адрес розміщено на ресурсах органів місцевого самоврядування.

4 листопада 2025 року відбудуться масштабні ремонтні роботи в межах програми «Полтаваобленерго», що охоплює модернізацію мереж і заміну застарілих елементів. Роботи триватимуть із 08:00 до 17:00, місцями — до 20:00. Відключення заплановані в Скороходовому на вулицях Елеваторна, Миру, Полтавська, Горького, Григорія Сковороди, Софіївська, Шевченка, Лесі Українки, Заводська та інших.

Також перерви електропостачання передбачені для жителів сіл Петрівка, Підгірне, Вільниця, Рябківка, Филенкове, Шевченківка, Андрійки, Бреусівка, Винники, Кащівка, Мальці, Панасівка, Пригарівка, Рибалки, Сушки, Улинівка та інших територій громади.

Протягом робочого часу електрика буде відсутня у більшості населених пунктів, тоді як на окремих ділянках її подачу відновлять після 20:00. Головна мета робіт — забезпечення стабільності, мінімізація аварійних випадків і покращення якості енергопостачання.

Отже, графік відключення світла на тиждень з 3 по 9 листопада в Полтавській області є важливою частиною планових заходів, спрямованих на надійну роботу енергосистеми перед періодом підвищених навантажень.

Мешканцям радять заздалегідь підготуватися — зарядити техніку, зробити запас води та продуктів, а також перевірити стан побутових приладів після відновлення енергопостачання.

