Окремі жителі Київської області будуть змушені терпіти певні незручності через графік відключення газу на тиждень з 3 по 9 листопада.

Графік відключення газу на тиждень з 3 по 9 листопада у Київській області торкнеться кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті місцевої філії "Газмережі", графік відключення газу на тиждень з 3 по 9 листопада в Київській області введуть через планові технічні роботи.

Графік відключення газу на тиждень з 3 по 9 листопада у Київській області передбачає кілька днів зупинки подачі блакитного палива для споживачів у місті Біла Церква та в селі Фурси. Фахівці проводитимуть планове технічне обслуговування системи, аби забезпечити її стабільну та безпечну роботу.

Першими без постачання залишаться мешканці Білої Церкви. У понеділок, 3.11, з 08:00 до 17:00 подачу частково припинять на вулицях Таращанська та Миколи Амосова.

Місцевих жителів просять заздалегідь підготуватися до обмежень, перекрити крани перед газовими приладами і не відкривати їх до моменту відновлення постачання.

Наступного дня, 4.11, незручності передбачені для жителів села Фурси. Газ тимчасово відключать на Дачній та Ярослава Мудрого. Роботи триватимуть у тому ж часовому проміжку, з 08:00 до 17:00.

У середу, 5.11, незручності продовжаться також у Фурсах. Газопостачання припинять на вулицях Польова, Кільцева, Сагайдачного, Незалежності та Грушевського.

Причина залишається та сама – проведення планових технічних заходів. Як і раніше, працівники місцевої філії "Газмережі" просять мешканців перекрити крани перед приладами та не вмикати їх до офіційного завершення робіт.

