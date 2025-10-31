Робота для пенсіонерів у Київській області в більшості випадків передбачає варіанти з офіційним працевлаштуванням, стабільною оплатою і можливістю навчання, повідомляє Politeka.
Серед варіантів, які пропонуються на ринку праці, є позиція майстра з ремонту електроніки у Київському регіональному центрі сервісного обслуговування.
Робота для пенсіонерів в нашій області у цьому випадку включає обслуговування торгового обладнання, проведення первинної діагностики несправностей, ремонт, паяння елементів, налаштування і оновлення програмного забезпечення.
Компанія забезпечує навчання та стажування за рахунок роботодавця, офіційне оформлення і своєчасну виплату заробітної плати. На період навчання виплата становить 12 000 гривень, а після завершення стажування зарплата зростає до 15 000.
Також є варіант для тих, хто хоче перебувати на свіжому повітрі і не боїться фізичних навантажень. У бізнес-центрі біля метро Кловська потрібен двірник. На цій роботі для пенсіонерів у Київській області надають безкоштовне житло. Заробітна плата складає 19 000 гривень і виплачується двічі на місяць.
Окремо варто згадати позицію, яку пропонує Apopo у селі Красилівка Броварського району. Тут від кандидата очікують годування тварин, забезпечення фізичної активності собакам, допомогу у грумінгу та дотримання гігієни розплідників.
Працівник відповідає за введення ліків, спостереження за здоров’ям собак і ведення точних записів щодо догляду. Оплата на цій позиції становить 27 000 до відрахування податків. Компанія шукає людей з попереднім досвідом із тваринами, уважних і фізично витривалих.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де щомісяця обіцяють платити до 34 тисяч.
Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області: де відбуватиметься видача допомоги.
Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Київській області: умови та порядок отримання.