Пенсіонери у Київській області після виходу на заслужений відпочинок часто все одно шукають роботу, тож показуємо доступні варіанти.

Робота для пенсіонерів у Київській області в більшості випадків передбачає варіанти з офіційним працевлаштуванням, стабільною оплатою і можливістю навчання, повідомляє Politeka.

Серед варіантів, які пропонуються на ринку праці, є позиція майстра з ремонту електроніки у Київському регіональному центрі сервісного обслуговування.

Робота для пенсіонерів в нашій області у цьому випадку включає обслуговування торгового обладнання, проведення первинної діагностики несправностей, ремонт, паяння елементів, налаштування і оновлення програмного забезпечення.

Компанія забезпечує навчання та стажування за рахунок роботодавця, офіційне оформлення і своєчасну виплату заробітної плати. На період навчання виплата становить 12 000 гривень, а після завершення стажування зарплата зростає до 15 000.

Також є варіант для тих, хто хоче перебувати на свіжому повітрі і не боїться фізичних навантажень. У бізнес-центрі біля метро Кловська потрібен двірник. На цій роботі для пенсіонерів у Київській області надають безкоштовне житло. Заробітна плата складає 19 000 гривень і виплачується двічі на місяць.

Окремо варто згадати позицію, яку пропонує Apopo у селі Красилівка Броварського району. Тут від кандидата очікують годування тварин, забезпечення фізичної активності собакам, допомогу у грумінгу та дотримання гігієни розплідників.

Працівник відповідає за введення ліків, спостереження за здоров’ям собак і ведення точних записів щодо догляду. Оплата на цій позиції становить 27 000 до відрахування податків. Компанія шукає людей з попереднім досвідом із тваринами, уважних і фізично витривалих.

