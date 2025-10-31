Пенсионеры в Киевской области после выхода на заслуженный отдых часто все равно ищут работу и показываем доступные варианты.

Работа для пенсионеров в Киевской области в большинстве случаев подразумевает варианты с официальным трудоустройством, стабильной оплатой и возможностью обучения, сообщает Politeka.

Среди вариантов, предлагаемых на рынке труда, есть позиция мастера по ремонту электроники в Киевском региональном центре сервисного обслуживания.

Работа для пенсионеров в нашей области в этом случае включает в себя обслуживание торгового оборудования, проведение первичной диагностики неисправностей, ремонт, пайку элементов, настройку и обновление программного обеспечения.

Компания обеспечивает обучение и стажировку за счет работодателя, официальное оформление и своевременную выплату заработной платы. На период обучения выплата составляет 12 000 гривен, а по завершении стажировки зарплата растет до 15 000.

Также есть вариант для тех, кто хочет находиться на свежем воздухе и не опасается физических нагрузок. В бизнес-центре возле метро Кловская нужен дворник. На этой работе для пенсионеров в Киевской области предоставляется бесплатное жилье. Заработная плата составляет 19000 гривен и выплачивается дважды в месяц.

Отдельно стоит упомянуть позицию, которую предлагает Apopo в селе Красиловка Броварского района. Здесь от кандидата ожидают кормление животных, обеспечение физической активности собакам, помощь в груминге и соблюдение гигиены питомников.

Работник отвечает за введение лекарств, наблюдение за здоровьем собак и ведение точных записей по уходу. Оплата на этой позиции составляет 27 000 до вычета налогов. Компания ищет людей с предыдущим опытом с животными, внимательными и физически выносливыми.

