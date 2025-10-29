Згідно з новим графіком руху поїздів в Київській області, протягом кількох днів рух здійснюватиметься за оновленими напрямками.

Новий графік руху поїздів в Київській області вводиться компанією-перевізником "Укрзалізницею" на частину маршрутів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" оголосила про тимчасові зміни в русі приміських поїздів у Київському напрямку. З 29 по 31 жовтня призначено додаткові рейси, які курсуватимуть за новим графіком руху поїздів в Київській області.

Згідно з оновленим розкладом, протягом трьох днів рух здійснюватиметься за такими напрямками:

№6070 Боярка – Київ-Пасажирський вирушатиме о 06:49 і прибуватиме до столиці о 07:16.

№6073 Київ-Пасажирський – Тарасівка відправлятиметься о 07:35, а прибуття до кінцевої станції заплановано на 07:59.

№6074 Тарасівка – Київ-Пасажирський (приміський) вирушатиме о 08:23 і прибуватиме о 08:48.

№6075 Київ-Пасажирський (приміський) – Тарасівка відправлятиметься о 15:55, прибуття — о 16:19.

№6076 Тарасівка – Київ-Пасажирський (приміський) вирушатиме о 16:45, прибуватиме о 17:09.

№6077 Київ (приміський) – Боярка відправлятиметься о 17:22, прибуття очікується о 17:51.

№6078 Боярка – Київ (приміський) відправлятиметься о 18:03 і прибуватиме о 18:31.

Крім того, у цей же період буде змінено маршрут прямування поїзда №6905, який замість напрямку Ніжин – Київ-Волинський курсуватиме за новим маршрутом Ніжин – Дарниця.

Представники "Укрзалізниці" наголошують, що придбати квитки на приміські рейси можна у кілька способів: у залізничних касах, через термінали "Укрзалізниці", а також безпосередньо на борту поїзда у роз’їзного касира. Пасажирам рекомендують зберігати квиток до завершення поїздки, адже він є підтвердженням оплати проїзду.

