Согласно новому графику движения поездов в Киевской области, в течение нескольких дней движение будет осуществляться по обновленным направлениям.

Новый график движения поездов в Киевской области вводится компанией-перевозчиком "Укрзализныцей" на часть маршрутов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

"Укрзализныця" объявила о временных изменениях в движении пригородных поездов в Киевском направлении. С 29 по 31 октября назначены дополнительные рейсы, которые будут курсировать по новому графику движения поездов в Киевской области.

Согласно обновленному расписанию, в течение трех дней движение будет осуществляться по следующим направлениям:

№6070 Боярка – Киев-Пассажирский будет отправляться в 06:49 и прибывать в столицу в 07:16.

№6073 Киев-Пассажирский – Тарасовка будет отправляться в 07:35, а прибытие в конечную станцию ​​запланировано на 07:59.

№6074 Тарасовка – Киев-Пассажирский (пригородный) будет отправляться в 08:23 и прибывать в 08:48.

№6075 Киев-Пассажирский (пригородный) – Тарасовка будет отправляться в 15:55, прибытие – в 16:19.

№6076 Тарасовка – Киев-Пассажирский (пригородный) будет отправляться в 16:45, прибывать в 17:09.

№6077 Киев – Боярка будет ехать в 17:22, прибытие ожидается в 17:51.

№6078 Боярка – Киев будет ехать в 18:03 и прибывать в 18:31.

Кроме того, в этот же период будет изменен маршрут следования поезда №6905, который вместо направления Нежин – Киев-Волынский будет курсировать по новому маршруту Нежин – Дарница.

Представители "Укрзализныци" отмечают, что приобрести билеты на пригородные рейсы можно несколько способов: в железнодорожных кассах, через терминалы "Укрзализныци", а также непосредственно на борту поезда у разъездного кассира. Пассажирам рекомендуют хранить билет до завершения поездки, ведь он является подтверждением оплаты проезда.

