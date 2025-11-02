Отдельные жители Киевской области будут вынуждены испытывать определенные неудобства из-за графика отключения газа на неделю с 3 по 9 ноября.

График отключения газа на неделю с 3 по 9 ноября в Киевской области коснется нескольких населённых пунктов, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте местного филиала "Газсети", график отключения газа на неделю с 3 по 9 ноября в Киевской области будет введен через плановые технические работы.

График отключения газа на неделю с 3 по 9 ноября в Киевской области предусматривает несколько дней остановки подачи голубого топлива для потребителей в городе Белая Церковь и селе Фурсы. Специалисты будут проводить плановое техническое обслуживание системы для обеспечения ее стабильной и безопасной работы.

Первыми без снабжения останутся жители Белой Церкви. В понедельник, 3.11, с 08:00 до 17:00 подачу частично прекратят на улицах Таращанской и Николая Амосова.

Местных жителей просят заранее подготовиться к ограничениям, перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их до момента возобновления поставок.

На следующий день, 4.11, неудобства предусмотрены жителям села Фурсы. Газ временно отключат на Дачной и Ярославе Мудром. Работы будут продолжаться в том же временном промежутке, с 08:00 до 17:00.

В среду, 5.11, неудобства продлятся также в Фурсах. Газоснабжение будет прекращено на улицах Полевая, Кольцевая, Сагайдачного, Независимости и Грушевского.

Причина остается та же – проведение плановых технических мероприятий. По-прежнему работники местного филиала "Газсети" просят жителей перекрыть краны перед приборами и не включать их до официального завершения работ.

