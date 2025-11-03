Дефіцит хліба в Харківській області у сезоні 2025/26 може призвести до зростання вартості через зменшення кількості продовольчої пшениці, необхідної для виробництва борошна місцевими підприємствами, повідомляє Politeka.

Під час галузевого форуму «ХЛІБ.ua» голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський наголосив, що цьогоріч урожай зернових очікується на рівні близько 21 мільйона тонн.

Із цього обсягу продовольча пшениця становитиме 10,3 мільйона, проте лише 1,7 мільйона відповідатиме найвищим стандартам якості. Такий дисбаланс ускладнює стабільну роботу борошномельних підприємств, адже для їхньої діяльності потрібне зерно високих сортів.

За словами Рибчинського, наразі спостерігається підсилення конкуренції між експортерами та внутрішніми переробниками. Через обмежені ресурси аграрії не поспішають із продажем урожаю, залишаючи зерно на складах. Це сповільнює обіг продукції, викликає коливання вартості та створює труднощі для хлібопекарських структур, що залежать від стабільного постачання сировини.

Додатково ситуацію ускладнює дефіцит жита. У 2025/26 маркетинговому році прогнозується імпорт приблизно 9 тисяч тонн, тоді як торік він становив лише 1,6 тисячі. Це збільшує залежність внутрішнього ринку від зовнішніх поставок і впливає на стабільність цінового балансу.

Фахівці зазначають, що обмежені запаси зернових культур і структура посівів прямо формуватимуть цінову політику у найближчому періоді. Уже зараз нестача пшениці необхідної якості впливає на процес переробки, створюючи ризики для продовольчої безпеки країни.

Отже, дефіцит хліба в Харківській області стає серйозним викликом нового сезону, формуючи вплив на ринок зерна, цінову динаміку та забезпечення населення хлібобулочними виробами.

Джерело: Agravery.com

