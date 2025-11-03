Дефицит хлеба в Харьковской области в сезоне 2025/26 может привести к росту стоимости из-за уменьшения количества продовольственной пшеницы, необходимой для производства муки местными предприятиями, сообщает Politeka.

Во время отраслевого форума «ХЛЕБ.ua» глава Союза «Мукомели» Украины Родион Рыбчинский подчеркнул, что в этом году урожай зерновых ожидается на уровне около 21 миллиона тонн.

Из этого объема продовольственная пшеница будет составлять 10,3 миллиона, однако только 1,7 миллиона будет соответствовать самым высоким стандартам качества. Такой дисбаланс усложняет стабильную работу мукомольных предприятий, ведь для их деятельности необходимо зерно высоких сортов.

По словам Рыбчинского, наблюдается усиление конкуренции между экспортерами и внутренними переработчиками. Из-за ограниченных ресурсов аграрии не спешат с продажей урожая, оставляя зерно на складах. Это замедляет оборот продукции, вызывает колебания стоимости и создает трудности для хлебопекарных структур, зависящих от стабильной поставки сырья.

Дополнительно ситуацию усложняет дефицит ржи. В 2025/26 маркетинговом году прогнозируется импорт примерно 9 тысяч тонн, тогда как в прошлом году он составлял всего 1,6 тысяч. Это увеличивает зависимость внутреннего рынка от внешних поставок и оказывает влияние на стабильность ценового баланса.

Специалисты отмечают, что ограниченные запасы зерновых культур и структура посевов будут напрямую формировать ценовую политику в ближайшем периоде. Уже сейчас недостаток пшеницы требуемого качества влияет на процесс переработки, создавая риски для продовольственной безопасности страны.

Следовательно, дефицит хлеба в Харьковской области становится серьезным вызовом нового сезона, формируя влияние на рынок зерна, ценовую динамику и обеспечение населения хлебобулочными изделиями.

Источник: Agravery.com

Последние новости Украины:

