Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує матеріальну підтримку та соціальні послуги.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює кілька основних напрямів підтримки, повідомляє Politeka.

За інформацією Карітасу, програма включає відновлення пошкодженого житла та організацію догляду на дому для літніх людей.

Важливий напрям допомоги – ремонт житлових приміщень для вразливих домогосподарств. Ініціатива спрямована на осіб, чиї будинки чи квартири постраждали під час бойових дій. Роботи передбачають відновлення або заміну пошкоджених конструкцій: вікон, дверей, стін, стель та покрівель.

Допомога доступна жителям Харкова та Ізюму, чіє житло залишилося придатним для проживання. Претенденти повинні відповідати визначеним категоріям вразливості. Це люди з інвалідністю, громадяни старше 60 років, самотні батьки, багатодітні сім’ї, вагітні жінки, матері з дітьми до трьох років та особи з тяжкими хронічними хворобами.

Ще один напрям – поліпшення умов для тих, хто потребує постійного догляду. Програма підтримує самотніх пенсіонерів, невиліковно хворих та внутрішньо переміщених громадян. Соціальні працівники забезпечують щоденний догляд, надають консультації та допомагають максимально довго залишатися у власних домівках.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує матеріальну підтримку та соціальні послуги, створюючи безпечні та комфортні умови для життя вразливих категорій населення.

До слова, у Харківській області українці також мають можливість отримати грошову допомогу у межах програми Emergency Appeal.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: кому з літніх людей надають гуманітарні набори та іншу допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям розкрили, як отримати "сьому" виплату.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому з жовтня доведеться повернути гроші.