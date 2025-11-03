Гуманитарная помощь пенсионерам в Харьковской области объединяет материальную поддержку и социальные услуги.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области включает несколько основных направлений поддержки, сообщает Politeka.

По информации Каритаса, программа включает восстановление поврежденного жилья и организацию ухода на дому для престарелых.

Важное направление помощи – ремонт жилых помещений для уязвимых домохозяйств. Инициатива направлена ​​на лиц, чьи дома или квартиры пострадали во время боевых действий. Работы подразумевают восстановление или замену поврежденных конструкций: окон, дверей, стен, потолков и кровель.

Помощь доступна жителям Харькова и Изюма, чье жилье осталось пригодным для проживания. Претенденты должны соответствовать определенным категориям уязвимости. Это люди с инвалидностью, граждане старше 60 лет, одинокие родители, многодетные семьи, беременные женщины, матери с детьми до трех лет и лица с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Еще одно направление – улучшение условий для нуждающихся в постоянном уходе. Программа поддерживает одиноких пенсионеров, неизлечимо больных и внутри перемещенных граждан. Социальные работники обеспечивают ежедневный уход, консультируют и помогают максимально долго оставаться в собственных домах.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области объединяет материальную поддержку и социальные услуги, создавая безопасные и комфортные условия для жизни уязвимых категорий населения.

К слову, в Харьковской области украинцы также могут получить денежную помощь в рамках программы Emergency Appeal.

