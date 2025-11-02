Дефіцит продуктів у Кіровоградській області продовжує впливати на доступність і вартість тепличних овочів для споживачів.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області спричинив помітне підвищення вартості тепличних огірків та помідорів, повідомляє Politeka.

За даними AgroReview, обмежена пропозиція на внутрішньому ринку разом із високим попитом від торгових мереж і гуртових покупців сприяла стрімкому зростанню цін на ці овочі. Сезон тепличних огірків поступово завершується, і більшість господарств вже збирає залишки врожаю.

Продукцію реалізують переважно невеликими оптовими партіями. Незважаючи на зниження якості останніх овочів, це не вплинуло на темпи подорожчання. На даний момент огірки коштують на 11% більше, ніж у аналогічний період минулого року. Експерти прогнозують, що дефіцит місцевої продукції може стимулювати вихід імпорту з Туреччини, що потенційно стабілізує ситуацію на ринку.

Схожа тенденція спостерігається й у сегменті тепличних томатів. Ці овочі подорожчали вже третій тиждень поспіль через скорочення поставок із господарств. Зараз комбінати пропонують помідори по 80–90 гривень за кілограм, що на 14% перевищує минулотижневі ціни, за даними EastFruit. Обсяги поставок залишаються обмеженими і нестабільними: частина підприємств завершила реалізацію, а в інших через похолодання темпи дозрівання значно сповільнилися. Імпорт наразі не здатен компенсувати дефіцит українських овочів.

За спостереженнями спеціалістів, тепличні помідори вже на 22% дорожчі, ніж у кінці жовтня 2024 року. Виробники застерігають, що ціни можуть продовжити ріст, якщо пропозиція залишатиметься обмеженою. Отже, дефіцит продуктів у Кіровоградській області продовжує впливати на доступність і вартість тепличних овочів для споживачів.

