Дефицит продуктов в Кировоградской области продолжает оказывать влияние на доступность и стоимость тепличных овощей для потребителей.

Дефицит продуктов в Кировоградской области повлек за собой заметное повышение стоимости тепличных огурцов и помидоров, сообщает Politeka.

По данным AgroReview, ограниченное предложение на внутреннем рынке вместе с высоким спросом от торговых сетей и оптовых покупателей способствовало стремительному росту цен на эти овощи. Сезон тепличных огурцов постепенно заканчивается, и большинство хозяйств уже собирает остатки урожая.

Продукцию реализуют в основном небольшими оптовыми партиями. Несмотря на понижение качества последних овощей, это не повлияло на темпы подорожания. В настоящее время огурцы стоят на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Эксперты прогнозируют, что дефицит местной продукции может стимулировать выход импорта из Турции, что потенциально стабилизирует ситуацию на рынке.

Похожая тенденция наблюдается и в сегменте тепличных томатов. Эти овощи подорожали уже третью неделю подряд из-за сокращения поставок из хозяйств. Сейчас комбинаты предлагают помидоры по 80–90 гривен за килограмм, что на 14% превышает цены на прошлое, по данным EastFruit. Объемы поставок остаются ограниченными и нестабильными: часть предприятий завершила реализацию, а у других из-за похолодания темпы созревания значительно замедлились. Импорт пока не способен компенсировать дефицит украинских овощей.

По наблюдениям специалистов, тепличные помидоры уже на 22% дороже, чем в конце октября 2024 года. Производители предостерегают, что цены могут продолжить рост, если предложение будет оставаться ограниченным. Следовательно, дефицит продуктов в Кировограде продолжает влиять на доступность и стоимость тепличных овощей для потребителей.

