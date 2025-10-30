У 2025 році уряд робить акцент на цільовому використанні грошової допомоги для пенсіонерів Кіровоградської області, виділяючи пріоритет двом основним групам громадян.

Уряд планує запровадити щорічну грошову допомогу для пенсіонерів Кіровоградської області в рамках програми «Тепла зима» під час опалювального сезону, повідомляє Politeka.net.

Кабінет Міністрів України опублікував Проєкт постанови під назвою "Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року".

Цей документ передбачає надання одноразової грошової допомоги, яка сприятиме забезпеченню базових потреб у холодний період року. Проєкт наразі перебуває на обговоренні громадськості. Минулого року подібні виплати у Кіровоградській області використовувалися для придбання зимового одягу, взуття та інших необхідних товарів і послуг. У 2025 році уряд робить акцент на цільовому використанні коштів, виділяючи пріоритет двом основним групам громадян.

Перша група – неповнолітні:

Діти з малозабезпечених сімей, на яких припадає основна частина фінансування.

Діти з родин внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Діти, над якими встановлено опіку або піклування.

Сироти та діти з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях.

Друга група – вразливі дорослі:

Внутрішньо переміщені особи з інвалідністю І групи.

Одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Отримання грошової допомоги в Кіровоградській області буде максимально спрощеним. Для осіб, які вже перебувають у відповідних категоріях соціальних отримувачів, додатково подавати заяви або стояти в чергах не потрібно. Сума 6 500 гривень буде нарахована голові домогосподарства безпосередньо Міністерством соціальної політики та автоматично зараховується на спеціальний соціальний рахунок або на віртуальну картку «Дія.Картка».

Умови використання коштів: Виплата є одноразовою і має обмежений термін використання — 180 днів з моменту зарахування. Якщо кошти не будуть витрачені протягом цього періоду, вони повернуться до державного бюджету.

Грошова допомога може використовуватися для покриття базових потреб у зимовий період, зокрема:

придбання теплого одягу та взуття;

оплати комунальних послуг, включно з опаленням, газом та електроенергією;

придбання продуктів харчування;

оплати ліків та медичних препаратів;

придбання квитків на транспорт.

