В 2025 году правительство делает акцент на целевом использовании денежной помощи для пенсионеров Кировоградской области, выделяя приоритет двум основным группам граждан.

Правительство планирует ввести ежегодную денежную помощь для пенсионеров Кировоградской области в рамках программы «Теплая зима» во время отопительного сезона, сообщает Politeka.net.

Кабинет Министров Украины опубликовал Проект постановления "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года".

Данный документ предусматривает предоставление единовременного пособия, которое будет способствовать обеспечению базовых потребностей в холодный период года. Проект находится на обсуждении общественности. В прошлом году подобные выплаты в Кировоградской области использовались при покупке зимней одежды, обуви и других необходимых товаров и услуг. В 2025 году правительство делает акцент на целевом использовании средств, выделяя приоритет двум основным группам граждан.

Первая группа – несовершеннолетние:

Дети из малообеспеченных семей, на которые приходится основная часть финансирования.

Дети из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Дети, над которыми установлена ​​опека или забота.

Сироты и дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа или в приемных семьях.

Вторая группа – уязвимые взрослые:

Внутри перемещенные лица с инвалидностью I группы.

Одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

Получение денежной помощи в Кировоградской области будет максимально упрощенным. Для лиц, уже находящихся в соответствующих категориях социальных получателей, дополнительно подавать заявления или стоять в очередях не нужно. Сумма 6500 гривен будет начислена главе домохозяйства непосредственно Министерством социальной политики и автоматически засчитывается на специальный социальный счет или на виртуальную карточку «Дія.Картка».

Условия использования средств: Выплата одноразовая и имеет ограниченный срок использования — 180 дней с момента зачисления. Если средства не будут израсходованы в течение этого периода, они вернутся в государственный бюджет.

Денежная помощь может использоваться для покрытия базовых нужд в зимний период, в частности:

приобретение теплой одежды и обуви;

оплаты коммунальных услуг, включая отопление, газ и электроэнергию;

приобретение продуктов питания;

оплаты лекарств и медицинских препаратов;

приобретение билетов на транспорт.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с какими еще проблемы столкнутся украинцы.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: как выросли цены на базовые товары.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.