Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області буде здійснена Пенсійним фондом України після завершення виплат міжнародними організаціями.

Напередодні початку опалювального сезону у Дніпропетровській області уряд готує виплату разового фінансового допомоги у розмірі 6 500 гривень для пенсіонерів та найбільш уразливих категорій, пише Politeka.

Ця ініціатива реалізується в рамках державної програми «Тепла зима», а відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України вже винесено на громадське обговорення.

Згідно з планами, отримати допомогу зможуть такі категорії громадян:

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд;

особи з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

батьки дітей із малозабезпечених або переселених сімей, а також опікуни, які виховують таких дітей.

Виплати будуть здійснюватися на спеціальний банківський рахунок або на «Дія.Картка», і використати отримані кошти можна протягом 180 днів після зарахування. Кошти передбачені для покриття витрат на опалення, комунальні послуги, ліки та інші першочергові потреби в осінньо-зимовий період.

Крім того, діє окрема державна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб. Вона передбачає допомогу переселенцям, які мають житлові субсидії або пільги, але не отримували фінансову підтримку від міжнародних організацій. Зокрема, їм надається можливість придбати тверде паливо для опалення житла в опалювальний сезон.

Як повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, середній розмір таких виплат у Дніпропетровській області становитиме 8 000 гривень. Загалом на додаткову державну підтримку зможуть розраховувати близько 32 000 домогосподарств. Виплати буде здійснено Пенсійним фондом України після завершення виплат міжнародними організаціями, орієнтовно у листопаді–грудні цього року.

