В преддверии начала отопительного сезона в Днепропетровской области правительство готовит выплату разовой финансовой помощи в размере 6 500 гривен для пенсионеров и наиболее уязвимых категорий, пишет Politeka.

Эта инициатива реализуется в рамках государственной программы «Тепла зима», а соответствующий проект постановления Кабинета Министров Украины уже вынесен на общественное обсуждение.

Согласно планам, получить помощь смогут следующие категории граждан:

  • одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу;
  • лица с инвалидностью I группы среди внутри перемещенных лиц;
  • родители детей из малообеспеченных или переселенных семей, а также опекуны, воспитывающие таких детей.

Выплаты будут производиться на специальный банковский счет или на «Дия.Карта», и использовать полученные средства можно в течение 180 дней после зачисления. Денежные средства предусмотрены для покрытия расходов на отопление, коммунальные услуги, лекарства и другие первоочередные потребности в осенне-зимний период.

Кроме того, действует отдельная государственная программа поддержки внутриперемещенных лиц. Она предусматривает помощь переселенцам, имеющим жилищные субсидии или льготы, но не получавшим финансовую поддержку от международных организаций. В частности, им предоставляется возможность приобрести жесткое топливо для отопления жилья в отопительный сезон.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, средний размер таких выплат в Днепропетровской области составит 8000 гривен. В общей сложности на дополнительную государственную поддержку смогут рассчитывать около 32 000 домохозяйств. Выплаты будут осуществлены Пенсионным фондом Украины после завершения выплат международными организациями, ориентировочно в ноябре-декабре этого года.

