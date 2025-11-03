В умовах повномасштабної війни багато українців були змушені шукати безкоштовне житло для ВПО, зокрема й у Харкові.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові надається завдяки низці державних механізмів підтримки, повідомляє Politeka.

Як проінформували у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій, безкоштовне житло для ВПО у Харкові надають як приватні громадяни, так і заклади комунальної та державної форми власності.

Крім того, переселенці можуть скористатися платформами, створеними спеціально для пошуку даху над головою, зокрема сервісом "Прихисток" та волонтерською платформою "Допомагай".

Обидві системи дозволяють легко обрати регіон, вказати кількість членів сім’ї та переглянути актуальні оголошення з контактами власників нерухомості.

Для тих, хто вирішив оселитися у місцях компактного поселення, безкоштовне житло для ВПО у Харкові надають обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Важливо повідомити про своє прибуття відповідальних осіб під час евакуації, гуманітарний штаб одразу по прибуттю або звернутися до місцевої влади через гарячі лінії. Це допомагає швидко оформити прихисток і отримати підтримку від держави.

Корисні телефони для людей, що шукають дім у новій громаді: для тих, хто перебуває у місцях компактного поселення, працює гаряча лінія за номером (096) 058-83-76. Також можна звертатися на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб за номером (066) 813-62-39.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: названо головні умови для отримання їжі.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому потрібно подати нову заяву.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області: кому доведеться розщедритися через нові суми в платіжках.