В условиях полномасштабной войны многие украинцы были вынуждены искать бесплатное жилье для ВПЛ, в том числе и в Харькове.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется благодаря ряду государственных механизмов поддержки, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе Министерства развития общин и территорий, бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляют как частные граждане, так и заведения коммунальной и государственной формы собственности.

Кроме того, переселенцы могут воспользоваться платформами, созданными специально для поиска крыши над головой, в частности, сервисом "Убежище" и волонтерской платформой "Допомагай"..

Обе системы позволяют легко выбрать регион, указать количество членов семьи и посмотреть актуальные объявления с контактами владельцев недвижимости.

Для тех, кто решил поселиться в местах компактного поселения, бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляют областные военные администрации и органы местного самоуправления.

Важно сообщить о своем прибытии ответственных лиц во время эвакуации, гуманитарный штаб сразу по прибытии или обратиться к местным властям через горячие линии. Это помогает быстро оформить убежище и получить поддержку от государства.

Полезные телефоны для людей, ищущих дом в новой общине: для тех, кто находится в местах компактного поселения, работает горячая линия (096) 058-83-76. Также можно обращаться на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по внутренне перемещенным лицам по номеру (066) 813-62-39.

