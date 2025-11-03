Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области уже коснулось нескольких общин, сообщает Politeka.

Как проинформировали в Лозовском горсовете, в их обществе повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области касается, прежде всего, бюджетных учреждений и других потребителей, для которых один кубометр воды теперь стоит 60,70 гривны.

В то же время для обычных жителей цена осталась прежней. Такое решение, как отметили в городском совете, приняли из-за роста стоимости закупочной воды от КП «Харьковводоканал».

Руководитель КП «Лозоваводосервис» Александр Марченко пояснил, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области вызвано тем, что поставщик воды Харьковводоканал установил новую цену 17,66 гривны за кубометр.

Поэтому Лозовское предприятие ежемесячно понесет дополнительные расходы примерно на 800 000 грн. Чтобы избежать ущерба, стоимость пришлось скорректировать.

По словам Марченко, абонплата и стоимость водоотведения остались неизменными. В городском совете подтвердили, что разницу в стоимости для населения по-прежнему будут компенсировать из бюджета общины.

Похожая ситуация сложилась и у КП «Тепловодосервис». Для населения цена на воду осталась неизменной, однако предприятие будет обращаться за компенсацией из местного бюджета.

В то же время скачок цен на ЖКУ не обошел стороной и Высочанское общество. Здесь с апреля введены новые расценки на водоснабжение и водоотвод.

Теперь кубометр стоит 52 грн, а водоотвод – 38,56. В обществе объяснили, что это решение связано с ростом стоимости электроэнергии, уровня оплаты труда и значительным износом водопроводных сетей.

