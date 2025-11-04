Діє заборона на підвищення тарифів в Івано-Франківській області під час воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області торкнулося окремого населеного пункту, повідомляє Politeka.

Зокрема, нові розцінки введено у Калуші, де місцева влада пояснює необхідність перегляду вартості послуг постійними коливаннями цін на електроенергію, паливо, витратні матеріали та інші складові собівартості. Додатково на формування впливають індексація зарплат, зростання мінімальної оплати праці та інфляційні процеси, які суттєво позначаються на фінансовому стані комунального господарства.

Міський голова Андрій Найда зазначив, що мораторій на підвищення цін на водопостачання та водовідведення не розповсюджується на громади з населенням менше ста тисяч осіб, до яких належить Калуш. Тому коригування є законним та необхідним для забезпечення стабільної роботи підприємств.

Відповідно до рішення виконкому, у Калуші встановлено такі розцінки: централізоване водопостачання — 30,17 грн за кубічний метр із ПДВ, а водовідведення — 48,60 гривень за куб. м. Загальна вартість комплексної послуги з водопостачання та водовідведення становить 78,77 гривень за кубічний метр.

Крім того, визначено ціни на постачання теплової енергії на опалювальний сезон. Ціни ТОВ «Костанза» зросли на 2,1% переважно через підвищення тарифу на транспортування теплоносія мережами КП «Калуська енергетична компанія». Пропоновані тарифи на тепло для населення — 1 096,74 грн/Гкал, для бюджетних споживачів — 1 130,80 грн/Гкал, для інших споживачів — 1 124,94 грн/Гкал з ПДВ.

Міський голова запевнив, що нові розцінки не вплинуть на оплату послуг населенням. Діє заборона на підвищення тарифів в Івано-Франківській області під час воєнного стану та ще шість місяців після його завершення, яка охоплює розподіл газу, виробництво та постачання теплової енергії, що гарантує стабільність для мешканців.

