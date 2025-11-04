Действует запрет на повышение тарифов в Ивано-Франковской области во время военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области коснулось отдельного населенного пункта, сообщает Politeka.

В частности, новые расценки введены в Калуше, где местные власти объясняют необходимость пересмотра стоимости услуг постоянными колебаниями цен на электроэнергию, топливо, расходные материалы и другие составляющие себестоимости. Дополнительно на формирование влияют индексация зарплат, рост минимальной оплаты труда и инфляционные процессы, которые существенно отражаются в финансовом состоянии коммунального хозяйства.

Мэр Андрей Найда отметил, что мораторий на повышение цен на водоснабжение и водоотвод не распространяется на общины с населением менее ста тысяч человек, к которым относится Калуш. Поэтому корректировка законна и необходима для обеспечения стабильной работы предприятий.

Согласно решению исполкома, в Калуше установлены следующие расценки: централизованное водоснабжение – 30,17 грн за кубический метр с НДС, а водоотвод – 48,60 гривен за куб. м. Общая стоимость комплексной услуги водоснабжения и водоотведения составляет 78,77 гривен за кубический метр.

Кроме того, определены цены на поставку тепловой энергии на отопительный сезон. Цены ООО «Костанза» выросли на 2,1% преимущественно из-за повышения тарифа на транспортировку теплоносителя по сетям КП «Калушская энергетическая компания». Предлагаемые тарифы на тепло для населения – 1 096,74 грн/Гкал, для бюджетных потребителей – 1 130,80 грн/Гкал, для других потребителей – 1 124,94 грн/Гкал по НДС.

Мэр заверил, что новые расценки не повлияют на оплату услуг населением. Действует запрет на повышение тарифов во время военного положения и еще шесть месяцев после его завершения, охватывающий распределение газа, производство и поставку тепловой энергии, что гарантирует стабильность для жителей.

