Початок опалювального сезону 2025 року в Івано‑Франківську запланований, проте старт централізованого теплопостачання для населення залежить від урядового рішення та погодження з НАК "Нафтогаз України", передає Politeka.

Таку інформацію повідомив міський голова Руслан Марцінків 27 жовтня. За його словами, комунальні служби повністю готові до запуску котелень, технічні перевірки завершено, а соціальна сфера вже отримує тепло.

Марцінків уточнив, що всі лікувальні заклади сьогодні опалюються, дитячі садки з окремими котельнями також працюють за винятком двох об’єктів на балансі "Теплокомуненерго". Мер спростував чутки щодо боргів, які нібито блокують початок опалювального сезону. За його словами, різниця у тарифах та наявний розтермінований борг по котельні на Індустріальній уже узгоджені з НАК "Нафтогаз", тому це не заважає подачі тепла після отримання дозволу від держави.

Наразі критичним питанням залишається початок опалення житлового фонду. Марцінків наголосив, що станом на сьогодні жодне місто України не має централізованого теплопостачання для населення. Міська влада очікує консолідованого рішення від Міністерства та "Нафтогазу", яке дозволить запустити котельні. Орієнтовно запуск міських котелень планувався на 1 листопада, проте точна дата залежатиме від рекомендацій уряду та доступності лімітів на газ.

Марцінків підкреслив, що всі котельні, включно з Індустріальною, готові до фізичного включення. Він також звернув увагу на погодні умови, які ще дозволяють економити енергію, що є важливим для міста та країни в цілому.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року в Івано‑Франківську готовий з точки зору технічної бази, проте залежить від офіційного дозволу державних органів, що визначить подальший запуск централізованого теплопостачання для мешканців міста.

