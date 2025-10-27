Начало отопительного сезона 2025 года в Ивано-Франковске запланировано, однако старт централизованного теплоснабжения для населения зависит от правительственного решения и согласования с НАК "Нефтегаз Украины", передает Politeka.

Такую информацию сообщил городской голова Руслан Марцинкив 27 октября. По его словам, коммунальные службы полностью готовы к запуску котельных, технические проверки завершены, а социальная сфера уже получает тепло.

Марцинков уточнил, что все лечебные заведения сегодня отапливаются, детские сады с отдельными котельными также работают за исключением двух объектов на балансе "Теплокоммунэнерго". Мэр опроверг слухи относительно долгов, якобы блокирующих начало отопительного сезона. По его словам, разница в тарифах и имеющийся рассроченный долг по котельной на Индустриальной уже согласованы с НАК "Нафтогаз", поэтому это не мешает подаче тепла после получения разрешения от государства.

Пока критическим вопросом остается начало отопления жилищного фонда. Марцинкив подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день ни один город Украины не имеет централизованного теплоснабжения для населения. Городские власти ожидают консолидированного решения от Министерства и "Нафтогаза", которое позволит запустить котельные. Примерно запуск городских котельных планировался на 1 ноября, однако точная дата будет зависеть от рекомендаций правительства и доступности лимитов на газ.

Марцинкив подчеркнул, что все котельные, включая Индустриальную, готовы к физическому включению. Он также обратил внимание на погодные условия, которые еще позволяют экономить энергию, что важно для города и страны в целом.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Ивано-Франковске готово с точки зрения технической базы, однако зависит от официального разрешения государственных органов, что определит дальнейший запуск централизованного теплоснабжения для жителей города.

