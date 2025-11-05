Повышение тарифов на воду в Ивано-Франковской области касается не всех абонентов.

Повышение тарифов на воду в Ивано-Франковской области вступит в силу с 2026 для потребителей Городенки, которые не установили счетчики, сообщает Politeka.

Как сообщают в городском совете , исполнительный комитет принял решение о корректировке стоимости услуг централизованного водоснабжения и водоотвода для коммунального предприятия «Городенковдоканал».

Для абонентов с приборами учета тариф останется неизменным. В частности, цена воды для домохозяйств со счетчиками составит 47,68 грн. за кубометр, а за водоотвод придется оплатить 38,43 грн. за куб. м. Таким образом, потребители со счетчиками продолжат оплачивать фактический объем воды по предварительным расценкам.

В то же время для тех, у кого нет приборов учета, тарифы вырастут. Расчет выполнен с учетом экономически обоснованных затрат предприятия. Стоимость кубометра воды для таких абонентов составит 66,48 грн., а за водоотвод — 47,37 грн. Разница объясняется необходимостью покрытия фактических затрат на предоставление услуг. Компенсация из городского бюджета предусмотрена только для пользователей со счетчиками, остальные будут платить по повышенной ставке без возмещения.

Городской совет планирует поддержать социально уязвимые слои населения путем программы бесплатной установки соответствующих измерителей. К льготным категориям отнесены семьи погибших защитников Украины, семьи военнопленных, ветераны и участники боевых действий, лица с инвалидностью I группы, члены семей пропавших без вести и многодетные семьи.

Приобретение учетных устройств будет осуществляться на средства городского бюджета. Такие меры позволят снизить нагрузку на граждан и обеспечить контроль за фактическим потреблением воды, одновременно сохраняя социальную поддержку льготных категорий.

Следовательно, повышение тарифов на воду в Ивано-Франковской области будет касаться только абонентов без соответствующих измерителей, а программа помощи позволит установить учетные приборы для наиболее уязвимых групп населения.

