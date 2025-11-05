Нова система оплати за проїзд в Миколаєві забезпечує зручність і швидкість пересування для пасажирів.

Нова система оплати за проїзд в Миколаєві продемонструвала значну популярність серед мешканців та гостей міста, повідомляє Politeka.

Таку інформацію українцям повідомляють у КП “Миколаївелектротранс”.

Протягом жовтня понад 250 тисяч разів скористалися електронним QR-кодом для оплати поїздок на трамваях та тролейбусах. Використання такої технології стає все більш звичним, адже дозволяє економити час і кошти.

Система QR-коду надає можливість пересідати між видами транспорту без додаткової оплати, якщо час між поїздками не перевищує 90 хвилин від першої оплати. При цьому тариф складає 8 гривень, тоді як у водія квиток коштує 10 грн. Крім стандартної оплати, пасажири можуть придбати різні проїзні: місячні, семиденні, п’ятнадцятиденні, студентські на місяць, туристичні на дві доби або квартал, а також одноденні на всі види комунального електротранспорту.

Оплата доступна також за допомогою банківських карток, підключених до національної програми кешбеку. Для цього картку слід додати до Apple Pay або Google Pay, відсканувати QR-код у салоні та підтвердити платіж, обравши потрібну картку. Така технологія спрощує процес купівлі квитка і зменшує контакт із готівкою.

У разі питань щодо роботи системи користувачі будь-якого банку можуть телефонувати за номером: (068) 813 32 65. Нова система оплати за проїзд в Миколаєві забезпечує зручність і швидкість пересування для пасажирів, стимулюючи впровадження сучасних цифрових методів оплати у міському транспорті.

Ми також писали про те, що переселенці в нашому регіоні можуть отримати гроші на оренду житла. Аби дізнатися, що для цього потрібно - читайте детальніше в статті за посиланням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: українцям доступні виплати до 11 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області: українцям готові надати нову підтримку.