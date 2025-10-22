У Миколаєві місцеві мешканці та пасажири повинні врахувати тимчасові обмеження руху транспорту, тож розповідаємо деталі.

Обмеження руху транспорту в Миколаєві ввели на період з 22 по 25 жовтня, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній Фейсбук-сторінці комунального підприємства «Миколаївелектротранс», обмеження руху транспорту в Миколаєві пов’язані з аварійно-ремонтними роботами МКП «Миколаївводоканал».

Зміни торкнуться маршруту двої трамваїв. Обмеження руху транспорту в Миколаєві вводяться на кілька днів і потребують особливої уваги від пасажирів, які користуються трамваями.

Зокрема, зміни вплинуть на маршрут №7, що курсує від Широкої Балки до Центрального ринку, та на маршрут №10, який з’єднує Широку Балку з Промзоною.

№7 у напрямку Широкої Балки курсуватимуть вулицею Кузнецька замість звичної дороги. Курсування у зворотному напрямку, до Центрального ринку, залишиться без змін.

№10 взагалі тимчасово не працюватиме до завершення ремонтних робіт. Пасажирам радять заздалегідь планувати поїздки та користуватися альтернативними рейсами.

Комунальне підприємство обіцяє повідомити про відновлення повноцінного курсування трамваїв на офіційних сторінках у соціальних мережах та на сайті міської ради.

Зміни викликані необхідністю проведення технічних робіт, які забезпечать безпечну експлуатацію транспортних мереж.

