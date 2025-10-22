В Николаеве местные жители и пассажиры должны учесть временные ограничения движения транспорта и рассказываем детали.

Ограничение движения транспорта в Николаеве было введено на период с 22 по 25 октября, сообщает Politeka.

Как информируют на официальной Фейсбук-странице коммунального предприятия «Николаевэлектротранс», ограничение движения транспорта в Николаеве связано с аварийно-ремонтными работами МКП «Николаевводоканал».

Изменения коснутся маршрута двух трамваев. Ограничения движения транспорта в Николаеве вводятся на несколько дней и требуют особого внимания пассажиров, пользующихся трамваями.

В частности, изменения повлияют на маршрут №7, курсирующий от Широкой Балки до Центрального рынка, и маршрут №10, который соединяет Широкую Балку с Промзоной.

№7 в направлении Широкой Балки будут курсировать по улице Кузнецкая вместо привычной дороги. Курсирование в обратном направлении к Центральному рынку останется без изменений.

№10 вообще не будет временно работать до завершения ремонтных работ. Пассажирам советуют заранее планировать поездки и использовать альтернативные рейсы.

Коммунальное предприятие обещает сообщить о возобновлении полноценного курсирования трамваев на официальных страницах в социальных сетях и на сайте городского совета.

Изменения вызваны необходимостью проведения технических работ, обеспечивающих безопасную эксплуатацию транспортных сетей.

Напомним, ранее мы также писали о том, что переселенцы в нашем регионе могут получить деньги на аренду жилья. Чтобы узнать, что для этого нужно – читайте подробнее в статье по ссылке.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области: украинцам доступны выплаты до 11 тысяч гривен.

Также Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области: где можно получить разные виды продовольственной помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области: украинцам готовы оказать новую поддержку.