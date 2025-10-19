В Киевской области в течение следующей недели – с 20 по 26 октября 2025 года – будут действовать локальные графики отключения природного газа в домах.

Эксперты Киевского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" предупредили об отключении газа в области с 20 по 26 октября 2025 года, сообщает Politeka.

Если вы увидите в списке свой населенный пункт и свой адрес, специалисты советуют на время действия ограничений перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и открывать их только по истечении указанного срока.

В частности, ограничения будут действовать для потребителей Таращанского УЭГХ в Киевской области. Сообщается, что во вторник, 21 октября, в связи с проведением плановых ремонтных работ в сети временно будет прекращено газоснабжение жителей сел Гайворон и Петрашевка в Белоцерковском районе.

Длительное отключение газа, связанное с плановыми работами по реконструкции, с 21.10 до 24.10 состоится в селах Полковничье и Ясеновка, пишет Politeka.

Кроме того, в этом же районе в четверг, 23 числа, без голубого топлива временно останутся потребители в с. Рогизна.

В городе Белая Церковь в пятницу, 24 октября, в связи с проведением работ по реконструкции системы газоснабжения отключение состоится для многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Шолом-Алейхема, 80.

А в поселке Ворзель в Бучанском районе Киевской области голубого топлива временно не будет во вторник, 21 числа, в доме по адресу ул. Кленовая, 49.

