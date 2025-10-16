У ДТЕК повідомили про нові локальні графіки відключення світла для Київської області на період із 17 по 20 жовтня 2025 року.

Окрім можливих екстрених знеструмлень, у Київській області 17-20 жовтня також діятимуть планові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема ДТЕК попереджає, що в пʼятницю, 17 жовтня, графіки відключення світла діятимуть у таких населених пунктах Київської області:

Ревне (вул. Бориспільська, Бригадна, Вишнева, Волошкова, Будівельників, Малинова, Медова, Квартальна, Молодіжна, Райдужна, Смарагдова, Смородинова, Соборна, Соснова, Ягідна, Щаслива, Українська та ін.) –з 9:00 до 19:00;

Озерна (Богдана Хмельницького, Свободи, Шкільна, Прибережна) – з 8:00 до 20:00;

Рокитне (Армійська, Вокзальна, Яблунева, Степова, Шевченка) – з 8:30 до 18:30;

Іванівка (Козацька, Центральна) – з 8:00 до 20:00.

У суботу, 18 числа, обмеження електропостачання діятимуть із 8 до 20 години частково в селах Гірської територіальної громади (Затишне, Ревне, Мартусівка), Ставищенської (Розкішна, Ставище) та Маловільшанської (Озерна), а з 8:30 до 19:00 – у с. Демʼянці Переяславської громади, повідомляє Politeka.

У неділю, за даними ДТЕК, планові знеструмлення відбудуться з 8:00 до 20:00 у с. Красне (Центральна, Слобода), з 9:00 до 15:00 – у селищі Магдалинівка (Партизанська, Центральна).

А в понеділок, 20 жовтня, вже відомо, що графіки відключення світла діятимуть у межах Рокитнянської селищної територіальної громади в Київській області. З 8:00 до 18:30 без електроенергії залишаться мешканці с. Насташка в будинках по вул. Польова, Вишнева, Чорних Запорожців, пров. Польовий.

