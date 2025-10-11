Якщо аварійні знеструмлення в Київській області на 13-19 жовтня 2025 року спрогнозувати неможливо, то планові відбуватимуться відповідно до графіків ДТЕК.

ДТЕК оголосив про нові графіки відключення світла в Київській області на наступний тиждень – із 13 по 19 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

За даними енергетиків, у понеділок, 13 жовтня, графіки відключення світла в Київській області діятимуть у такиз населених пунктах:

Новосілки (вул. Буртова, Пришкільна, Деснянська, Енергетиків, Карʼєрна, Корольова, Лісова, Сваромська, Польова, Придеснянська, Соснова, Урожайна, Шевченка, Яблунева) – з 9:00 до 19:00;

Іванівка (Козацька, Центральна) – з 8:00 до 20:00;

Переяслав (Альтицькі луки, Борисоглібська, Леонтовича) – з 8:30 до 19:00.

У вівторок, 14 числа, часткові знеструмлення відбудуться в межах Баришівської громади: з 8:00 до 20:00 у селищі Баришівка, з 9:00 до 19:00 – у с. Веселинівка та Паришків, пише Politeka.

У межах Узинської громади в вівторок обмеження запроваджуються з 8 до 20 години в населених пунктах Йосипівка, Іванівка, Узин, Красне, Затиша – повний перелік вулиць можна знайти на офіційному сайті.

А на території Переяславської громади 14.10 планові знеструмлення торкнуться, окрім самого міста Переяслав, також населених пунктів Демʼянці та Козлів.

У селі Хмільна обмеження діятимуть протягом двох днів, 14-15 числа, з 8:00 до 20:00 для будинків по вулиці Кучерова.

Про інші графіки відключення світла в Києві та області на період із 13 по 19 жовтня ДТЕК оголосить пізніше.

