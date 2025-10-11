Если аварийные обесточения в Киевской области на 13-19 октября 2025 года спрогнозировать невозможно, то плановые будут происходить в соответствии с графиками ДТЭК.

ДТЭК объявил о новых графиках отключения света в Киевской области на следующую неделю - с 13 по 19 октября 2025 года, сообщает Politeka.

По данным энергетиков, в понедельник, 13 октября, графики отключения света в Киевской области будут действовать в следующих населенных пунктах:

Новоселки (ул. Буртова, Пришкольная, Деснянская, Энергетиков, Карьерная, Королева, Лесная, Сваромская, Полевая, Придеснянская, Сосновая, Урожайная, Шевченко, Яблоневая) – с 9:00 до 19:00;

Ивановка (Казацкая, Центральная) – с 8:00 до 20:00;

Переяслав (Альтицкие луга, Борисоглебская, Леонтовича) – с 8:30 до 19:00.

Во вторник, 14 числа, частичные обесточения состоятся в пределах Барышевской общины: с 8:00 до 20:00 в поселке Барышевка, с 9:00 до 19:00 – в с. Веселиновка и Парышкив, пишет Politeka.

В пределах Узинской общины во вторник ограничения вводятся с 8 до 20 часов в населенных пунктах Иосифовка, Ивановка, Узин, Красное, Затиша – полный перечень улиц можно найти на сайте.

А на территории Переяславской общины 14.10 плановые обесточения коснутся, кроме самого города Переяслав, также населенных пунктов Демьянцы и Козлов.

В селе Хмельное ограничение будут действовать в течение двух дней, 14-15 числа, с 8:00 до 20:00 для домов по улице Кучерова.

О других графиках отключения света в Киеве и области на период с 13 по 19 октября ДТЭК объявит позже.

