В ДТЭК сообщили о новых локальных графиках отключения света для Киевской области на период с 17 по 20 октября 2025 года.

Кроме возможных экстренных обесточений, в Киевской области 17-20 октября будут действовать плановые графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, ДТЭК предупреждает, что в пятницу, 17 октября, графики отключения света будут действовать в таких населенных пунктах Киевской области:

Ревное (ул. Бориспольская, Бригадная, Вишневая, Волошковая, Строителей, Малиновая, Медовая, Квартальная, Молодежная, Радужная, Изумрудная, Смородинова, Соборная, Сосновая, Ягодная, Счастливая, Украинская и др.) – с 9:00 до 19:00;

Озерная (Богдана Хмельницкого, Свободы, Школьная, Прибрежная) – с 8:00 до 20:00;

Рокитное (Армейская, Вокзальная, Яблоневая, Степная, Шевченко) – с 8:30 до 18:30;

Ивановка (Казацкая, Центральная) – с 8:00 до 20:00.

В субботу, 18 числа, ограничения электроснабжения будут действовать с 8 до 20 часов частично в селах Горской территориальной общины (Уютное, Ревное, Мартусовка), Ставищенской (Роскошная, Ставище) и Маловильшанской (Озерная), а с 8:00 до 10:00 – в с. Демьянцы Переяславской общины, сообщает Politeka.

В воскресенье, по данным ДТЭК, плановые обесточения состоятся с 8:00 до 20:00 в с. Красное (Центральная, Слобода), с 9:00 до 15:00 – в поселке Магдалиновка (Партизанская, Центральная).

А в понедельник, 20 октября, уже известно, что графики отключения света будут действовать в пределах Рокитнянской поселковой территориальной общины в Киевской области. С 8:00 до 18:30 без электроэнергии останутся жители с. Насташка в домах на ул. Полевая, Вишневая, Черных Запорожцев, пер. Полевой.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на тепло.

Также Politeka сообщала о новом подорожании продуктов: на что больше всего переписали ценники.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом графике движения поездов "Укрзализныци".