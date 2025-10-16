Кроме возможных экстренных обесточений, в Киевской области 17-20 октября будут действовать плановые графики отключения света, сообщает Politeka.
В частности, ДТЭК предупреждает, что в пятницу, 17 октября, графики отключения света будут действовать в таких населенных пунктах Киевской области:
- Ревное (ул. Бориспольская, Бригадная, Вишневая, Волошковая, Строителей, Малиновая, Медовая, Квартальная, Молодежная, Радужная, Изумрудная, Смородинова, Соборная, Сосновая, Ягодная, Счастливая, Украинская и др.) – с 9:00 до 19:00;
- Озерная (Богдана Хмельницкого, Свободы, Школьная, Прибрежная) – с 8:00 до 20:00;
- Рокитное (Армейская, Вокзальная, Яблоневая, Степная, Шевченко) – с 8:30 до 18:30;
- Ивановка (Казацкая, Центральная) – с 8:00 до 20:00.
В субботу, 18 числа, ограничения электроснабжения будут действовать с 8 до 20 часов частично в селах Горской территориальной общины (Уютное, Ревное, Мартусовка), Ставищенской (Роскошная, Ставище) и Маловильшанской (Озерная), а с 8:00 до 10:00 – в с. Демьянцы Переяславской общины, сообщает Politeka.
В воскресенье, по данным ДТЭК, плановые обесточения состоятся с 8:00 до 20:00 в с. Красное (Центральная, Слобода), с 9:00 до 15:00 – в поселке Магдалиновка (Партизанская, Центральная).
А в понедельник, 20 октября, уже известно, что графики отключения света будут действовать в пределах Рокитнянской поселковой территориальной общины в Киевской области. С 8:00 до 18:30 без электроэнергии останутся жители с. Насташка в домах на ул. Полевая, Вишневая, Черных Запорожцев, пер. Полевой.
