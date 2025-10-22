Подорожание проезда в Волынской области заставляет многих местных жителей тратить гораздо больше денег, сообщает Politeka.

В разных уголках региона говорят о подорожании проезда в Волынской области, которое затронуло и междугородние, и пригородные направления. Люди говорят, что теперь даже короткие поездки обходятся гораздо дороже, чем несколько месяцев назад.

Кое-где цены выросли на 10 или 20 гривен, а иногда и больше. В сюжете телеканала "Аверс" отмечается, что ситуация указывает на постепенное, но постоянное повышение.

Жительница одного из сел региона вспоминает, что еще недавно платила 50 гривен, а теперь должна отдавать 60. Она говорит, что сначала не обращала внимания, но когда расценки подскочили уже несколько раз, разница стала ощутимой.

Другая пассажирка из Горохова говорит, что для пенсионеров нынешние цены стали настоящим испытанием. Ее пенсия составляет всего 4 тысячи гривен, а поездка, которая стоила 70, теперь обойдется в 100.

Перевозчики объясняют, что удерживать старые тарифы уже невозможно. По их словам, горючее, смазки и запчасти постоянно растут в стоимости, поэтому работать без просмотра расценок они больше не могут.

Один из водителей говорит, что каждый день сталкивается с новыми затратами. Пассажиров становится меньше, так что доходы не покрывают даже элементарные расходы на обслуживание транспорта. Так что приходится идти на подорожание проезда в Волынской области.

По подсчетам журналистов, средняя стоимость билетов на внутриобластные рейсы выросла на 10–30 гривен. Например, путь из Луцка в Берестечко теперь стоит около 150. Чтобы доехать до Варшавы, теперь тоже нужно платить больше. С примерно 1000 билет вырос до 1300 гривен.

