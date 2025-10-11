Нова система оплати проїзду у Волинській області запроваджена у Ковелі з 1 жовтня, повідомляє Politeka.

Згідно з даними з офіційного сайту громади, приміський автобусний маршрут №127 «Люблинець – Ковель» тепер передбачає пільгові перевезення громадян до міського кладовища. Скористатися послугою можуть лише ті особи, які мають відповідне право згідно з чинним законодавством.

Рейси відправляються від привокзальної площі щогодини з 06:30 до 18:30, а з зупинки «Кладовище» – з 07:10 до 19:10. Такий графік руху забезпечує регулярне та зручне сполучення між містом та кладовищем, дозволяючи мешканцям планувати поїздки без затримок.

Запровадження пільгових перевезень стало результатом ініціативи громади: ковельчани звернулися до міської ради з проханням організувати доступ до цвинтаря більш комфортним способом. Міська адміністрація разом з обласною владою розробила алгоритм дій для реалізації цього проєкту та забезпечення його ефективності.

На вересневій сесії ради ухвалено рішення про відшкодування коштів перевізникам за здійснення соціально важливих поїздок пільгових категорій на приміських маршрутах. Такий підхід гарантує підтримку приватних перевізників і безперешкодний доступ громадян до пільгових поїздок, забезпечуючи стабільне функціонування транспортного обслуговування.

Отже, нова система оплати проїзду у Волинській області дозволяє організовано здійснювати перевезення пільгових категорій громадян до міського кладовища, забезпечує відшкодування витрат перевізників і робить послугу доступною та комфортною для мешканців.

