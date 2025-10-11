Новая система оплаты проезда в Волынской области введена в Ковеле с 1 октября, сообщает Politeka.

Согласно данным с официального сайта общины, пригородный автобусный маршрут №127 «Люблинец – Ковель» теперь предусматривает льготные перевозки граждан в городское кладбище. Воспользоваться услугой могут только лица, имеющие соответствующее право в соответствии с действующим законодательством.

Рейсы отправляются от привокзальной площади ежечасно с 06:30 до 18:30, а с остановки «Кладбище» – с 07:10 до 19:10. Такой график движения обеспечивает регулярное и удобное сообщение между городом и кладбищем, позволяя жителям планировать поездки без задержек.

Введение льготных перевозок стало результатом инициативы общества: ковельчане обратились в городской совет с просьбой организовать доступ к кладбищу более комфортным способом. Городская администрация вместе с областными властями разработала алгоритм действий для реализации этого проекта и обеспечения его эффективности.

На сентябрьской сессии совета было принято решение о возмещении средств перевозчикам за осуществление социально важных поездок льготных категорий на пригородных маршрутах. Такой подход гарантирует поддержку частных перевозчиков и беспрепятственный доступ граждан к льготным поездкам, обеспечивая стабильное функционирование транспортного обслуживания.

Итак, новая система оплаты проезда в Волынской области позволяет организованно осуществлять перевозку льготных категорий граждан в городское кладбище, обеспечивает возмещение расходов перевозчиков и делает услугу доступной и комфортной для жителей.

